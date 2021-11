¿Palavecino de nuevo en Deportivo Cali? La posibilidad que queda

De ella habló Karim Gorayeb, director deportivo de Deportivo Cali, en la prensa argentina. Agustín Palavecino ya alcanzó la cantidad de partidos que se plantearon en una cláusula de su contrato y ahora River Plate debería hacer uso de la opción de compra.

Si el mediocampista disputaba al menos la mitad de los encuentros de River en la temporada, incluyendo todas las competencias (al menos 30 minutos por juego), el club estaba obligado a comprarle a Deportivo Cali un 30% extra de su pase por u$s 1.700.000. En febrero River Plate había adquirido el 35% por u$s 1.800.000. Ahora con la condición ya cumplida, el cuadro verdiblanco debe recibir el resto del dinero.

¿Y qué pasa si no lo hace? Eso fue lo que respondió Gorayeb en el programa “Cómo te va” (AM 550) en Argentina. “River tiene que hacer uso y comprar nuestro porcentaje. Si no se hace ese pago, el jugador tiene una cláusula que dice que debe volver. Todavía no nos han llamado, pero pienso que en algún momento lo harán. La idea es quedarnos nosotros con un porcentaje”, dijo el directivo del cuadro verdiblanco al respecto.

Y sobre el negocio agregó: “Él con el partido de ayer completó los minutos que decía en el contrato. Hay un porcentaje que se pactó si se cumplía eso y deben hacer uso de la opción. La mayor parte es de Platense, porque el 50% es de Cali y el otro es de Platense”.

Agustín Palavecino en Deportivo Cali jugó un par de temporadas. Estuvo en 2019 y 2020. Fueron 70 partidos disputados y 18 goles anotados. Con tal rendimiento llamó la atención del DT de River Plate. Allí está jugando su primer año en el que suma 39 apariciones y un par de goles.

