Ortega, relación de jugadores con Dudamel y “gente que quiere que nos vaya mal”

Dos respuestas claves de la rueda de prensa en la que Michael Ortega tomó la palabra, con el resto del equipo de Deportivo Cali a su lado.

El capitán del cuadro verdiblanco tuvo la iniciativa en tal gesto. El cuadro verdiblanco perdió un clásico histórico en su estadio (11 contra 9 durante 45 minutos) y dentro de lo que respondió se refirió al apoyo de los jugadores al DT y del difícil entorno en el que está jugando la escuadra.

Michael Ortega en rueda de prensa post clásico

-“El profe no tiene nada que ver acá. Los jugadores somos los mismos que lo sacamos campeón. Lo respaldamos 100% y por eso estamos acá. La situación no se está dando. En el segundo tiempo llegamos, llegamos y no tuvimos claridad. Tuvimos a América sometido. En el fútbol también hay que tener un poco más de suerte. Hay que mirar eso”.

-“Mucha gente de afuera no está dando buena energía pero nosotros estamos levantando la cabeza y siguiendo por un buen camino. Hay mucha gente que quiere que nos vaya mal porque somos el campeón”.

-“Me siento muy triste por la injusticia que cometieron con un jugador que es nuestra familia, Teo Gutiérrez (suspendido para disputar el clásico). Es algo que no se puede perdonar. No sé qué tienen contra nosotros. El país está vuelto nada con tantas injusticias. Hay muchas cosas que no están bien y el fútbol no puede ser una cuestión de esas. Fue un golpe muy duro para nosotros, pero hay que levantar, seguir con la frente en alto y seguir luchando. Lo que venga lo vamos a tomar con toda la responsabilidad posible”.

Rueda de prensa de Michael Ortega tras el clásico (Dimayor)