Marco Caicedo, contundente: “Vamos a ser campeones” y “tenemos cómo pasarle por encima al Tolima”

Ojo al contexto en que el presidente de Deportivo Cali dijo el par de frases. Su confianza en este plantel verdiblanco es total.

Lo que dijo Marco Caicedo lo respondió en entrevista en El Corrillo de Mao. Allí respondió a una pregunta que le hizo Cuco Roldán y que tiene que ver con algo que el directivo había dicho anteriormente. Fue cuando Deportivo Cali iba a jugar la final de la Liga BetPlay Femenina. “Hace un par de meses dijo que iba a ser campeón con el equipo femenino y con el masculino dijo, ‘hay que esperar’. ¿Ahora ya se siente campeón?”.

La respuesta de Marco Caicedo sobre Deportivo Cali en la final

“Ahora sí lo puedo decir: Vamos a ser campeones. Uno no puede ser triunfalista. Es el lema que he cargado desde que el equipo empezó a demostrar que estaba para cosas grandes. Hablamos de humildad, respeto, sacrificio, trabajo, ambición, optimismo y mucha fe. No podemos cambiar ese pensamiento porque ahí es donde uno empieza a perder el foco de lo que debe ser la convicción de una misión. No queremos cambiar el chip que nos tiene en estas instancias. Vamos a ser campeones, sí, lo decreto y lo creo, pero tenemos que tener toda la humildad y el respeto del caso”, dijo en primera instancia.

Y agregó: “No sabemos quién será el rival. En el fútbol puede pasar todo y puede que llegue Millonarios, pero bueno. Digamos que quede Deportes Tolima. Es un equipo que este año no nos ha pasado en ningún momento por encima. Con ellos tuvimos un resultado muy bueno de visita y el año pasado cuando nos encontramos en la primera fase, tuvimos un infortunio en Ibagué. Teníamos el partido 0-1 y por falta de un esquema táctico responsable, nos descuidamos faltando 10 minutos y nos metieron 3 goles. En el partido de vuelta les pasamos por encima de largo. Les ganamos 2-0 y tuvimos las opciones para empatar la serie”.

Para terminar dijo: “El Tolima en ningún momento nos ha pasado por encima y no es más que nosotros. Estoy seguro que somos más que ellos. Hay que respetarlos. Es un equipo muy fuerte, tácticamente ordenado, más físico, peligroso de pelota quieta, con transiciones rápidas, físicamente muy fuerte y no deja jugar a la pelota. Va a ser un rival difícil. Va a ser una final interesante si nos toca con ellos, pero sabemos que somos fuertes y tenemos cómo pasarles por encima”.

