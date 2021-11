¡Lo que dijo Teo Gutiérrez de su cabezazo y del árbitro Luis Matorel!

Teo Gutiérrez protagonizó una polémica acción en el reciente partido de Deportivo Cali. ¿Debieron expulsarlo? Se lo preguntaron y en su respuesta también habló del árbitro Luis Matorel.

Él fue quien tomó la determinación de solamente amonestarlo tras el cabezazo que le dio a Yani Quintero durante el partido ante Deportes Quindío. Y también es quien sí lo expulsó en la Copa BetPlay en el clásico ante América tras la discusión que tuvo con Gustavo Torres (también expulsado).

Un par de días después de eso que pasó con Yani Quintero y Luis Matorel en el reciente triunfo de Deportivo Cali, Teo Gutiérrez atendió una rueda de prensa en la que respondió preguntas sobre el tema: “No me expulsaron, así que no puedo opinar que hubiera pasado después de… Si el partido lo hubiéramos jugado 11 contra 11 tampoco te podría decir lo que iba a pasar. El resultado fue para nosotros y estamos felices. Después, que haya errores humanos o no, hace parte de la vida”.

Finalmente, al referirse al juez central del compromiso, Teófilo dijo: “Creo que el árbitro Luis Matorel, para mí, es uno de los referentes del fútbol colombiano y uno de los mejores. Y no porque nos haya dirigido ahora, sino porque ha dirigido grandes encuentros y lo ha hecho de la mejor manera. Es un árbitro con personalidad y lo ha demostrado”.

Lo que pasó ese día con Teo Gutiérrez es que recibió tarjeta amarilla y por tal razón quedó suspendido. No podrá disputar la próxima jornada de la Liga en la que Deportivo Cali visitará a Jaguares en Montería. Es su segunda suspensión en el semestre. La anterior fue en Copa por la roja ya mencionada que le mostró el mismo Luis Matorel.

