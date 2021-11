Lo que dijo Dudamel del arbitraje de Matorel y el cabezazo de Teo

Luis Matorel volvió a pitar un partido en el que Deportivo Cali tuvo un jugador expulsado. Había pasado en un clásico de Copa y ahora se dio ante Deportes Quindío. ¿Qué dijo Rafael Dudamel?

Al DT de Deportivo Cali, crítico con los arbitrajes sobre todo cuando el equipo verdiblanco cayó eliminado de la Copa BetPlay perdiendo con Atlético Nacional, le hicieron tal pregunta en rueda de prensa. Fue tras el partido en el que Luis Matorel expulsó a Hernán Menosse y le sacó una polémica tarjeta amarilla a Teo Gutiérrez en una jugada en la que le dio un cabezazo a Yani Quintero.

¿Cree usted que el árbitro Luis Matorel incidió en algo en el resultado?

“En lo absoluto. Creo que llevó muy bien el partido. Creo que la expulsión de Hernán Menosse estuvo bien. Y si hubiese expulsado a Teo, también me hubiese parecido justo. Al principio estuvo tan emocional como los jugadores y en un momento que lo pude tener cerca lo invité a bajar un poco las revoluciones, a no estar en el toma y dame con los futbolistas. Los estaba retando mucho y eso también los sacaba a ellos de su tranquilidad. Me parece que tuvo una actuación muy correcta y resolvió bien lo que se le presentó en el juego”.

Rafael Dudamel en rueda de prensa (Dimayor)