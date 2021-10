La reflexión de Michael Ortega tras el regreso al gol con Deportivo Cali

Michael Ortega hizo un gol clave para Deportivo Cali. Anotó para el triunfo sobre Águilas Doradas y luego de hacerlo dejó un mensaje en sus redes sociales. Reflexión por su momento deportivo.

Él es un canterano que salió del club verdiblanco hace 11 años y que hizo todo lo posible para volver en 2021. Lo logró. Después de varios meses de estar entrenándose solamente y sin contrato en el club, se le dio la oportunidad. Fue confirmado como fichaje para el 2021-2 y es ahora cuando su presencia está tomando relevancia. El DT Rafael Dudamel empieza a darle protagonismo.

En principio no fue así. El cuerpo médico encabezado por el DT venezolano prefirió darle un plan de trabajo para que se pusiera a la par del grupo. Ahora lo está. Entonces juega y es importante. Los cierres de partido con él en cancha van tomando relevancia. Como él mismo lo ha dicho, “si son 3 o 4 minutos los que juego, lo tengo que hacer de la mejor manera posible”. Es lo que está haciendo.

Ante Águilas Doradas estuvo casi 10 e hizo un gol. Gracias a él Deportivo Cali confirmó un triunfo que lo mantiene en competencia por llegar a los cuadrangulares. Sigue en la pelea a falta de 5 jornadas en las que Michael Ortega será fundamental. Luego del gol escribió lo siguiente en su cuenta en Twitter:

“Nunca olvides lo lejos que has llegado, todo lo que has superado, todas las veces que te esforzaste incluso cuando sentiste que no podías, todas las mañanas que salías de la cama sin importar lo difícil que era, todas las veces que quisiste darte por vencido, pero seguiste adelante porque no existe “piedra” en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento…”, publicó.

El mensaje de Michael Ortega tras su gol con Deportivo Cali