La particular historia de la llegada de Jorge Marsiglia a Deportivo Cali

Jorge Marsiglia es otro acierto de la cantera de Deportivo Cali a la que llegó, cómo no, por recomendación Agustín Garizábalo. Así es su historia.

“Empecé en un equipo de mi pueblo que se llamaba Soccer Sahagunense. Estuve varios años. Participamos en varios torneos en Barranquilla y en una de esas participaciones el profesor Agustín Garizábalo se fijó en mí. Me hizo un proceso de seguimiento. Le gustaba cómo jugaba, le gustaban mis condiciones. Él siguió ese proceso durante 2 años”, cuenta Jorge Marsiglia sobre los inicios de su carrera.

Y agrega: “En noviembre de 2015, para el Torneo de Las Américas en Cali, mi equipo vino. Participamos. Me fue bien y el profe se me acerca y me dice que quiere contar conmigo. Quiere traerme a hacer parte de la cantera de Deportivo Cali. En el 2016 se da mi llegada”, recordó el zaguero que 5 años después de eso está consolidado como titular del cuadro verdiblanco.

A los 22 años, Jorge Marsiglia hace parte de la escuadra con la que Deportivo Cali está buscando su décima estrella. Juega al lado de hombres consolidados como Hernán Menosse, Guillermo de Amores, Darwin Andrade, Teo Gutiérrez y Hárold Preciado. ¡Y se destaca! Lleva 2 goles en 2 partidos de los cuadrangulares.

El regreso de Jorge Marsiglia a Deportivo Cali

A ese grupo se sumó a principios de año cuando se tomó la decisión de su regreso al plantel tras la segunda experiencia jugando cedido. Ya había estado en Panamá con Tauro FC y en la B de Colombia con Orsomarso. Suficiente. Se consideró que ya estaba listo para regresar a pelear por un lugar y ha sido un acierto.

El día de su presentación hizo una promesa que ha cumplido a cabalidad: “Esta es una institución que me lo ha dado todo desde el primer momento en que llegué. Agradecido con los profesores de la cantera. Regresar al club es muy especial para mí, quiero ganar títulos y retribuirle al equipo el apoyo (…). El club siempre ha estado conmigo, aun en los momentos más duros. De mí van a encontrar sacrificio y sentido de pertenencia por el escudo”. ¡Y sí que se ha visto eso!

