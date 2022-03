Lo contó en entrevista en Win Sports. Nació en Puerto Caicedo (Putumayo) y hoy juega en Spezia (Italia). ¿Qué dijo de Deportivo Cali?

Kevin Agudelo tiene 23 años y desde 2019 lleva a cabo su carrera jugando en Europa. Allí llegó desde Atlético Huila y luego del paso por Bogotá FC (2017). En la Primera División del fútbol colombiano disputó 33 juegos (2 goles). Una vez enfrentó a Deportivo Cali (febrero de 2019) y ahora contó abiertamente su fanatismo por el equipo.

Lo que dijo Kevin Agudelo de Deportivo Cali

“Muchas veces no puedo ver los partidos del fútbol colombiano, pero estoy pendiente del equipo que sigo. Soy hincha de Deportivo Cali. Ahora no anda en buena racha. La está pasando mal, pero no lo doy por muerto. Viene de ser campeón. Tiene las ganas y estoy seguro que saldrá adelante, tiene jugadores de jerarquía”, dijo el mediocampista que en la campaña en curso ya les hizo goles a AC Milan y Fiorentina.

La carrera de Kevin Agudelo en Italia

Llegó en 2019, fichado por Genoa. También ha jugado en Fiorentina y Spezia. Suma 55 presencias en la Serie A y 7 en Copa Italia. Ya tiene 4 goles anotados. La mitad los marcó en la campaña en curso en la que suma 14 presencias (5 como titular) en Spezia. El volante nacido en Putumayo está considerado como uno de los futbolistas más importantes para el futuro de la Selección Colombia.

“Ni yo me esperaba el salto a Europa. Fue algo increíble que Genoa apostara por mí. Vivo este sueño todos los días. Ya son 3 años en Italia y me voy consolidando. Para mí es increíble, un sueño hecho realidad, trato de mostrar mi valor como jugador”, agregó en la entrevista ya mencionada.