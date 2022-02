Hárold Preciado se va de Deportivo Cali hablando fuerte. ¡Durísimas críticas!

Sorprende la forma en la que Hárold Preciado terminó yéndose de Deportivo Cali. ¡Hay molestia con el presidente! Así es la historia.

La contó en entrevista en Zona Libre de Humo Radio. Más allá de la emotiva despedida que tuvo en sus redes sociales y del infinito cariño recíproco que hay entre él y la afición, esta vez su salida no se da en los mejores términos con todas las partes. El goleador salió del club molesto con el presidente Marco Caicedo. Así lo informó públicamente.

Las sorpresivas respuestas de Hárold Preciado sobre su salida

¿Por qué aceptó la oferta de México tras rechazar otra del mismo país? “Hablé con el presidente del club. Me pintó buenas cosas. Era una oferta interesante. La estudié con mi familia y decidimos aceptarla”.

¿Le costó despegarse de Deportivo Cali? “Antes de volver había hablado con el presidente. Le dije que quería volver para salir campeón pero que si llegaba una oferta buena, me dejara salir. Por eso se puso la cláusula de salida en el contrato. Cuando llegó la oferta, no recibí mensajes ni llamadas del presidente a ver cómo era la situación. Entonces, para mí, no le importó si salía del equipo. Fue Karim el que me mandó un mensaje para comunicarse conmigo, pero todo lo manejó mi empresario. Ellos no me mandaron un mensaje para ver cómo era la situación y qué podían hacer para ver si yo podía seguir en el equipo. No hicieron nada de eso. ¿Por qué van a estar molestos? Llegué y se pudo salir campeones. En los 4 años que ellos han estado no había peleado ni una final”.

¿No hubo contrapropuesta para que se quedara en Deportivo Cali? “Si al presidente le interesara que me quedara en el equipo, por lo menos tenía que enviarme un mensaje o llamarme a ver qué estaba pasando. En ningún momento pasó eso. Primero salió a dar entrevistas y no a hablar conmigo. Eso me molestó. Él sabe”.

¿Si lo hubieran llamado, hubiera pensado en seguir? “Todo es de hablarlo. No estaba cerrado a la banda para nada. Uno espera que por lo menos el presidente se comunique con uno para ver si hay interés. Pero si no lo muestran, ¿para qué se va a quedar? A él le molestó porque no le dejo ningún peso al club. ¿Qué peso le voy a dejar si fui campeón en 6 meses y soy campeón 2 veces? De los últimos 20 años en Deportivo Cali, ¿qué jugador le ha dado 2 títulos, 7 millones de dólares y 3 millones por Libertadores? ¡No hay! Ninguno. Ellos estaban esperanzados en coger dinero ahora, pero no entiendo por qué. En la prensa vi que estaba molesto porque no le dejaba un peso al Cali”.

Las respuestas de Hárold Preciado sobre su salida (Zona Libre de Humo)