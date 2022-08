Harold Preciado: se quería quedar y jugar la Libertadores

Desde las directivas del Deportivo Cali hablaron nuevamente sobre la salida del goleador tumaqueño y se reveló lo que falló para su continuidad.

Desde hace varios meses, se concretó el paso de Harold Preciado a Santos Laguna de México, lo que provocó un montón de críticas hacia el jugador, pues solamente estuvo durante un semestre en el cuadro azucarero, y aunque terminó con el título liguero y bota de oro, los comentarios no se hicieron esperar acusándolo de haberse ido por plata.

+ Mena y la realidad del Cali: salarios y premios atrasados

El presidente Luis Fernando Mena, habló con ‘El Alargue’ de Caracol Radio, donde reveló que todo fue causa de la falta de comunicación entre directivos y jugador. Preciado se quería quedar y por su parte esperaba que así fuera, pero el tema no llegó a buen puerto. Contó detalles de una conversación que tuvo con el goleador de 28 años.

“Desafortunadamente te voy a decir esto, yo me di cuenta de lo que pasó con Harold Preciado a los días de haberse ido, cuando oí sus declaraciones, inmediatamente lo llamé. Lo estuve llamando por varios días. Cuando finalmente logré hablar con él, hablamos muy largo y de muchos temas, el amor que él tiene por el Cali, yo comentándole su necesidad del Cali por él“, dijo inicialmente.

Al respecto, añadió. “Me dijo ‘Vice, si yo no hubiera dejado mi teléfono y hubiera tenido esta conversación, así como me la está poniendo usted, yo no me vine a México por plata, porque yo quería jugarme la Copa Libertadores, yo quería lucharla para que el Cali fuera campeón de la Copa Libertadores‘”.

Finalmente puntualizó: “Hubiera estado Preciado yo pienso que hubiera sido otro valor pero me dijo ‘como le dijo si yo no hubiera dejado mi teléfono y esta llamada hubiera llegado antes, yo no estoy aquí en México por la plata, estaba mi corazón con el Cali y quería seguir. Ya firmé y no puedo echar esto para atrás“.