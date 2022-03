Hámilton Rícard: “Uno respalda al técnico es en la cancha”

Rícard, campeón y goleador con Deportivo Cali, llamó la atención sobre el gesto de los futbolistas del actual plantel y su respaldo a Dudamel.

Aquella rueda de prensa en el estadio verdiblanco luego de la caída con América sigue dando de qué hablar. Recordemos: el local perdió jugando 45 minutos 11 contra 9. Y mientras se esperaba por las declaraciones del técnico, los que salieron a hablar y dar la cara primero fueron todos los futbolistas citados para dicho compromiso. Quisieron mostrar su respaldo al cuerpo técnico. Así se dio y sobre esa imagen siguen las opiniones.

Lo que dijo Hámilton Rícard de esa rueda de prensa

Hámilton Ricard, campeón con Deportivo Cali en la campaña 1995-96 y goleador en la 1996-97, habló en entrevista con el Súper Combo (RCN Radio). Él, hincha del equipo y hoy en día seguidor preocupado por los resultados, dio opiniones contundentes: “La realidad es que estamos jugando mal, no estamos ganando, estamos prácticamente de últimos, no estamos clasificados, entonces no sé qué tengo que decir. Digo lo que está sucediendo, sin ofender ni meterme con nadie. Analizo la situación. Estoy en la obligación de analizarla. Esa es mi opinión sincera”, empezó diciendo.

Y agregó: “Queremos que el Cali levante. Le han pitado mal, le suspenden mal a Teo, los árbitros se han portado mal, se le llevaron jugadores y han llegado otros que no han estado a ese nivel. Es muy brava la situación. Esperemos que sean adversos a todas esas cosas”.

Finalmente, sobre el tema de la rueda de prensa, dijo: “¿En qué liga se ve que los jugadores respalden al técnico en rueda de prensa? Uno respalda al técnico es en la cancha. Uno lo respalda cuando llega temprano al entrenamiento, cuando termina y se queda definiendo o analizando con qué equipo va a jugar, pide el video y analiza. Saliendo a rueda de prensa no. Para eso no están los jugadores. Va a cuando lo citan y habla del partido. Entrenando bien, jugando y ganando”.

Hámilton Rícard en el Súper Combo