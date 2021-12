Guillermo de Amores y la influencia de Dudamel en su nivel. ¿¡Qué le dijo!?

¡Qué nivel está teniendo Guillermo de Amores! El arquero es pieza clave de Deportivo Cali en los cuadrangulares. ¿Qué le dice el DT?

Es que no hay que dejar de lado que Rafael Dudamel también fue arquero. Es un histórico en el club y su llegada coincidió con el alza en el rendimiento del uruguayo. Uno de los puntos altos de Deportivo Cali en los cuadrangulares es él. Viene de recibir el premio al Jugador del Partido ante Junior y también de destacarse frente a Atlético Nacional.

Las respuestas de Guillermo de Amores al diario El País

¿Para qué está Deportivo Cali? “Nuestro objetivo desde el primer día ha sido ser campeón. Estamos en proceso. Aún no hemos logrado nada pero vamos por buen camino”.

Arqueros del fútbol colombiano que llamaron su atención. “Me ha gustado Chaverra (Atlético Bucaramanga), ha hecho buena temporada. Hay otros chicos que lo han hecho muy bien. No conocía a Esteban Ruiz y lo está haciendo muy bien en el arco de Millonarios. Álvaro Montero ha demostrado que es un gran portero”.

Partido contra Nacional en el Atanasio. Mi pensamiento y el de los compañeros está en salir a buscar la victoria como lo hacemos en todos los partidos. Es un partido clave para nosotros como para ellos.

Influencia de Rafael Dudamel en el rendimiento. “Él tiene su idea, siempre que hay cambio de entrenador hay revulsivos tanto emocionales como técnicos y tácticos en el campo. Gracias a Dios la regularidad nos ha ayudado a crecer a muchos compañeros. ¿Consejos? El profe es una persona referente en la posición. Ha tenido una buena experiencia en el club. Lo conoce. En sí no me ha dicho nada en lo táctico sino que me ha transmitido tranquilidad. Me dice que haga lo mío y que mantenga siempre el enfoque en los partidos. Tratar de dar el máximo. Solo eso”.

Continuidad en el club. “Me siento muy bien en Cali, tanto yo como mi familia estamos muy contentos. La gente me trata muy bien. Termino mi contrato en diciembre y no tengo nada definido. Esperemos terminar, conseguir los objetivos y después enfocarnos a ver qué va a suceder. Me gustaría continuar. Estoy muy cómodo acá y agradecido con la institución que me ha dado la chance de mostrarme en el fútbol colombiano. Ya habrá tiempo para pensar en eso”.

Error ante Águilas Doradas (autogol tras pase de Teo Gutiérrez). “En todas las posiciones hay días buenos y malos. En la de arquero, cuando cometemos errores lo pagamos caro. Ese día me tocó cometer un error. Traté de seguir arriba emocionalmente, no caerme anímicamente que es lo fundamental. Mantener el equilibrio emocional es fundamental. Ni ser los mejores cuando hacemos un gran partido ni los peores cuando cometemos un error de esos. Tratar de seguir adelante trabajando, no hay misterio”.