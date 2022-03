Guillermo de Amores: debut con 17 años, grave lesión, Dudamel y Teo

Hablando en el Mano a Mano para la Conmebol Libertadores, Guillermo de Amores contó detalles muy relevantes de su carrera y de Deportivo Cali.

El arquero uruguayo campeón con el cuadro verdiblanco se alista para su primera participación en Libertadores. A los 27 años, después de varios juegos de Sudamericana, consolidado en la titular del elenco dirigido por Rafael Dudamel y con experiencia en Mundiales sub-17 y sub-20, De Amores será uno de los referentes de Deportivo Cali en el regreso a la competencia internacional.

Las respuestas de Guillermo de Amores

Debut en primera División con 17 años (lo tuvo con Liverpool en Uruguay): “Momento único, cumpliendo un sueño como cada etapa que iba viviendo. Me tocó debutar en un partido contra Nacional al final del torneo. Fue en el estadio Centenario por la lesión de un compañero. Fue un debut soñado porque fue en un entorno muy lindo. Me fue bien en el partido aunque no pudimos ganarlo”.

Paso por el fútbol brasilero: “Enfrentamos a Fluminense en Copa Sudamericana. En la ida en el Maracaná hice un partido muy bueno. En la vuelta ganamos y hasta último momento estuvimos peleando la clasificación. Entonces empezó el seguimiento de ellos y a final de temporada se negoció para mi llegada. A nivel deportivo mi paso no fue lo esperado ni lo que fui a buscar”.

Grave lesión: “Fue una lesión de meniscos que se complicó por una infección. Eso me obligó a estar fuera de las canchas. El proceso de recuperación fue largo. Me tocó a ir a España por soluciones. Fue una experiencia dura que me ayudó a madurar como persona y como jugador. Hoy valoro mucho más cada instante en una cancha de fútbol (…). La resiliencia de ese momento me ayuda hoy en día. Fue una experiencia mala en lo deportivo, pero me ayudó mucho en lo personal. Asumí muchas responsabilidades, tomé decisiones por mi salud y todo eso me ayudó para ser mejor persona y mejor jugador dentro del campo”.

Llegada a Deportivo Cali: Estábamos terminando la temporada en Fénix y tras la participación en Sudamericana y el torneo muy bueno en Uruguay, se dio la posibilidad. Uno siempre estaba con la intención de ir afuera de Uruguay y tener el roce internacional que ayuda a crecer. Apareció Deportivo Cali. Vine y muy feliz desde el primer momento. Me han tratado muy bien. Ha sido un gran año el que pasó. La gente del club me ayudó mucho desde el primer momento. Mi primera impresión del país fue muy buena. Estoy feliz de estar acá. La gente siempre está apoyando, tratando muy bien al entorno y eso me tiene muy contento. A todos lados que vas, la gente te trata muy bien. El hincha es muy pasional. Estoy muy contento de estar en este club.

Más respuestas del arquero campeón con Deportivo Cali

Rafael Dudamel: Teniendo un entrenador que fue arquero, uno sabe que hay situaciones que quizá pueda manejarlas diferente porque vivió de estar ahí bajo los 3 palos. Él sabe lo que se siente y lo que es estar ahí. Tenemos muy linda relación con Rafa. Me ha servido mucho para seguir creciendo. Me da indicaciones puntuales del juego y también de manejar situaciones cotidianas de nuestra posición. Sabe convivir con los porteros en ese sentido. Uno se siente más respaldado teniendo a un entrenador que haya vivido esas situaciones.

Teo Gutiérrez: Es un gran jugador y un referente, siempre tratando de ayudar y hacer crecer a los chicos. Simpre aportando su granito de arena para potenciar al compañero y ayudarse a seguir buscando objetivos. Ha ganado muchos títulos y siempre es el primero con el hambre de gloria y mentalidad ganadora. Eso contagia mucho. Es profesional en el día a día. Es muy alegre y es importante tener un compañero así.

Libertadores: Jugarla es un sueño. Va a ser mi primera vez y eso lo motiva mucho a uno. Es la máxima competición a nivel sudamericano. Trato de prepararme bien para estar a tope cuando llegue ese momento. Va a ser difícil. Es muy competitiva. Nos estamos preparando para competir de igual a igual y estar a ese gran nivel.