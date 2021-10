Fabián Vargas del lado de Dudamel: “¿Se vale para la prensa criticar pero no ser criticados?”

Ya pasaron dos días desde la polémica en la que resultó la clasificación de Atlético Nacional a la final de la Copa BetPlay 2021, tras derrotar por 1-o al Deportivo Cali. Los protagonistas se expresaron, culpabilizaron, recibieron respuesta y ahora, salieron otros a apoyar a cada bando.

Por un lado, el entrenador Azucarero, Rafael Dudamel, apuntó directo contra el arbitraje y la prensa, pues consideró que no le pitaron adecuadamente y arremetió contra los periodistas por no visibilizar este tipo de situaciones, según él, favoreciendo al cuadro Verdolaga.

“Cuando el cheque sale de la misma empresa del equipo que está siendo beneficiado, entonces tienes que decir en tu comentario que queda a interpretación. ¡No! Las manos no se interpretan. Aumentan o no aumentan el volumen de juego y acá claramente lo aumenta. De ahí en adelante cualquier análisis es muy subjetivo”, dijo el DT en la rueda de prensa posterior al compromiso, alegando una mano en el área que no le sancionaron y que podría haber cambiado el resultado.

Ante esto, Carlos Antonio Vélez, integrante de la nómina de Win Sports, le respondió: “Yo doy las opiniones que quiera y como quiera. Nadie me va a decir qué digo y qué no. Digo lo que se me dé la cantada gana, me preparo para hacerlo y estoy dispuesto a sustentar lo que digo. Claramente lo puedo demostrar con la ley de juego en la mano y con los especialistas que piensan igual”.

Pero no solo eso. También le dijo que no conocía las normas, que armó un escándalo, etc. “Montó su show e hizo un speech al mejor estilo de la Azcárate. Un monólogo para explicar lo inexplicable y logró el objetivo porque tiene una fase histriónica muy importante. Distrajo la atención que evitó hablar de lo fundamental: el juego (…) Yo le diría a Rafael Dudamel que tiene un trastorno de personalidad. Él está desubicado. No sabe qué es: si es director técnico o comentarista. Escoja de una vez porque los directores técnicos de medio tiempo generalmente terminan eliminados”, aseveró el comunicador.

Frente a esto, aparecieron nuevos comentarios. Varios de los trabajadores del canal en cuestión alzaron su voz de protesta. En el caso de Fabián Vargas, exfutbolista que ahora se desempeña también como panelista en programas deportivos, salió en defensa del estratega venezolano.

“Pregunta: ¿Y cuando la crítica es al revés, que normalizan maltratar al protagonista del fútbol, tratándolos de ladrones, petardos, troncos, pecho fríos y otros cuantos adjetivos peyorativos que afectan a la profesión? ¿Por qué tan callados cuando la crítica mordaz es para el protagonista? ¿Por qué tanto periodista asumiendo lo que no era para ellos? ¿Se vale para la prensa criticar, pero no ser criticados? …Solo curiosidad”, escribió en su cuenta de Twitter.