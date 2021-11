¿En dónde podrá verse Deportivo Cali vs. Once Caldas?

Deportivo Cali se juega la clasificación a cuadrangulares en el partido ante Once Caldas. Es la Fecha 20 del Todos contra Todos en la Liga BetPlay II-2021 en la que se jugarán los 10 partidos de manera simultánea (domingo 21 de noviembre a las 3:30 p.m.).

Win Sports, el canal que tiene los derechos de transmisión de los partidos del Fútbol Profesional Colombiano, confirmó que los partidos que irán por sus señales habituales son: Atlético Nacional vs. Millonarios (Win Sports +) y Deportivo Pereira vs. América de Cali (Win Sports).

También hay una confirmación oficial hecha por Win Sports a través de sus redes sociales. En su cuenta en Twitter hizo oficial lo siguiente respecto al juego que se disputará en el estadio de Deportivo Cali, los operadores y los canales en que tendrá transmisión:

Claro: Canales 503 – 1503

Movistar: DTH 894, IPTV 816 y Movistar Play

Emcali: Canal 249HD

Win Sports Online

Win Sports.co (acceso libre)

No, así podrás ver Cali Vs Once Caldas:

📺 Claro: 503–1503 – 📺 EmCali: 249HD – 📺 Movistar: DTH 894 – IPTV 816 -Movistar Play

💻 https://t.co/MjMJcBciMH (Acceso Libre) – 💻Win Sports Online

