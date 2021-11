El Pibe Valderrama y su recuerdo de Tabárez en Deportivo Cali

Óscar Tabárez hoy es noticia por su salida de la Selección de Uruguay luego de 15 años. Y en el día en que se supo la noticia, el Pibe Valderrama habló del recuerdo que le dejó de su paso conjunto por Deportivo Cali.

Eso fue en 1988. El Maestro Tabárez había llegado al cuadro verdiblanco para reemplazar a Julio Comesaña, nada menos que después de coronarse campeón de la Copa Libertadores con Peñarol. En ese equipo estaba Valderrama, de quien en algún momento dijo en entrevista con la Revista Bocas: “Él fue transferido al Montpellier en la época en que yo lo dirigí. Y hubo un partido de despedida entre la selección de Colombia y el Deportivo Cali. Yo dirigí al Cali. Él jugó un tiempo con cada equipo. El pase casi exclusivo que tenía El Pibe era con el borde interno del pie. No utilizaba su carrera veloz, aunque no era lento, y además tenía una gran personalidad”.

Lo que dijo El Pibe de Óscar Tabárez

Hoy los elogios son de Carlos para el DT uruguayo que después de 15 años deja de ser el DT de Uruguay: “Gracias a él por todo lo que nos enseñó. Yo tuve la oportunidad de estar con el Maestro en el Deportivo Cali. Es un señor, no solo como entrenador, sino como persona. La carrera lo dice. Durar 15 años en una Selección es por algo y él lo demostró. Ahora, los resultados no lo acompañaron y eso es lo que mantiene a los técnicos y a los jugadores”.

El paso de Tabárez por Deportivo Cali

Llegó desde Peñarol en 1988. Lo dirigió solamente en 19 partidos. Dijo no haberse adaptado a la ciudad, el club y la liga. Terminó siendo sustituido por Carlos Portela. Sobre ese paso, el DT dijo en su momento en entrevista con la Revista Bocas:

“Mirándolo en retrospectiva, no fue una buena decisión ir a la ciudad donde estaba el equipo rival al que habíamos derrotado en la final del 87. No la pasé mal, pero… ¿cómo decirle? Yo en ese momento me sentía muy fuerte y poco vulnerable. Lo tomé. Pero era difícil… El América de Cali había participado tres veces de la final de la Copa Libertadores y era muy difícil que un entrenador, por más capacidad que tuviera, empezara a ganar en un mes”.

Óscar Tabárez en Deportivo Cali