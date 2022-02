A los 15 años y buscando su primera oportunidad profesional, Daniel Ruiz hizo parte de la cantera de Deportivo Cali. El mediocampista bogotano estuvo con el cuadro verdiblanco durante un par de años.

El hoy en día reconocido mediocampista de Millonarios e incluso con convocatorias a la Selección Colombia sub-20, intentó iniciar su carrera profesional lejos de su ciudad natal. Daniel Ruiz es bogotano e hizo parte de la famosa cantera de Deportivo Cali. Estuvo entre 2016 y 2017 haciendo parte del equipo sub-17 dirigido por Ítalo Cervino (hoy asistente de Rafael Dudamel en el cuadro profesional).

En ese entonces el DT del cuadro verdiblanco era Mario Yepes, pero con él no llegó a tener posibilidades de jugar de manera profesional. El paso de Daniel Ruiz por Deportivo Cali se dio con los equipos sub-16 y sub-17 haciendo algunos goles. La idea era quedarse a cumplir todo el proceso de formación y hacerse profesional en la escuadra. ¿Por qué no pasó?

“Estuve dos años en el Deportivo Cali pero no llegamos a ningún acuerdo y decido volver. Fortaleza me dio la oportunidad”, contó Daniel Ruiz en entrevista con el VBAR (Caracol Radio). Así que todo se debió a que no hubo arreglo entre las partes al momento de formalizar su vinculación. Ante eso la decisión del bogotano fue volver a su ciudad natal en la que sí empezó esa carrera.

Fortaleza CEIF, el primer equipo profesional para Daniel Ruiz

Superado ese paso por Deportivo Cali en su fase de cantera, el mediocampista optó por probar suerte en Fortaleza CEIF. Le fue bastante bien en los 3 años que estuvo allí. Debutó en el Torneo BetPlay a los 17 años. Jugó 27 partidos e hizo un gol. Llamó la atención de Millonarios para el 2021. Llegó a préstamo por un año y terminó consolidándose. El cuadro albiazul hizo uso de la opción de compra por él. Hoy en día es uno de los favoritos de la afición albiazul.

“Ha sido vital tener alguien como Mackálister Silva en el equipo. Me ayudó mucho. Me aconseja mucho. Ha sido muy importante para aconsejarme en momentos difíciles”, contó Daniel Ruiz en la entrevista en Caracol Radio. Con el cuadro bogotano visitó a Deportivo Cali en la Liga BetPlay 2022 y fue figura.

Daniel Ruiz en la cantera de Deportivo Cali (2017)