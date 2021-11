El “mensaje irresponsable” que intenta evitar Dudamel en Deportivo Cali

Deportivo Cali llega a la última fecha del Todos contra Todos de la Liga BetPlay II-2021 siendo séptimo en la tabla. ¿Está virtualmente clasificado? Cuenta con un puntaje que lo hace depender de sí mismo, además de una muy buena diferencia de gol.

Aun así el mensaje de Rafael Dudamel intenta responder negativamente a esa pregunta. Lo hizo literalmente en rueda de prensa. A tres días del juego ante Once Caldas (equipo que está eliminado y viene de dos triunfos consecutivos), respondió a varias preguntas. Una de ellas estuvo dirigida a la ventaja que tiene la escuadra para esa última jornada por su puntaje (30 unidades) y la diferencia de gol (+6).

“Sería muy irresponsable de mi parte transmitir ese mensaje a los jugadores porque si es cierto tenemos la prioridad y los números nos favorecen, no estamos matemáticamente clasificados y esto es fútbol. Nosotros no nos podemos confiar. Matemáticamente puede pasar cualquier cosa. Este juego hay que afrontarlo con responsabilidad”.

Eso es lo que le está transmitiendo Rafael Dudamel al grupo al que llevó a esta posición luego de dirigirlo en 11 de las 19 jornadas que lleva el certamen. Con él al frente solo se perdieron 2 juegos de ellos: uno con América de Cali y otro con Jaguares. Ahora depende de sí mismo para continuar en carrera. Enfrentará a Once Caldas sabiendo que hasta un empate le sirve.

“Aún no estamos clasificados”#SportsCenter Dudamel es prudente, busca que el Cali no se relaje para el último partido ante Once Caldas.

