Dudamel y la Superliga: “Acá no valen los 19 puntos del Tolima”

Deportivo Cali está a un nuevo triunfo en Ibagué de alzarse con otro trofeo con Dudamel como DT. Lo buscará mientras está último en la Liga BetPlay.

Y lo hará enfrentando al equipo que en este momento es el líder del certamen. Qué curioso: la Superliga 2022, más allá de enfrentar a los campeones de 2021, enfrentará al actual líder y al actual colero de la Liga. Entre ellos hay 15 puntos de diferencia en la tabla. Deportes Tolima sumó 19 de 24 puntos. Deportivo Cali apenas alcanzó 4. Hay una distancia significativa en la que Rafael Dudamel hizo énfasis hablando en rueda de prensa.

Lo que dijo Rafael Dudamel de la Superliga

“Mañana no valen los 19 puntos del Tolima ni los 4 del Cali. El partido está empatado y quedan 90 minutos. Lo que haremos es refrescar y recordar el lindo momento que hace 2 meses vivimos aquí, donde dimos la vuelta olímpica. A los jugadores los llevamos a la calma. En estas horas previas no se tiene cómo hacer lo que no se trabajó en los días anteriores. Estamos muy bien y tranquilos, deseosos de jugar el partido de mañana”, fue lo primero que dijo.

Y aparte, sobre el rival de turno, el DT de Deportivo Cali agregó: “Hay que exaltar el buen momento de Deportes Tolima, pero mañana no se juega un partido de la Liga. Se juega la Superliga. Es la vuelta y está 1-1. En la ida fuimos muy superiores, los controlamos, nos empataron con un autogol y nos anularon un gol”, recordó. Está clarísimo que es un partido distinto para el entrenador que ya supo dirigir allí al cuadro verdiblanco, logrando un triunfo histórico hace apenas un par de meses.

Rueda de prensa de la Superliga (Dimayor)