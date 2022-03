Dudamel y el 3-3: “No es un tema futbolístico” y “llenarnos de más carácter”

Conclusiones de Rafael Dudamel luego de otro partido de Deportivo Cali sin triunfo. ¿Qué pasa? Dice que está demostrado que no es un tema futbolístico.

Así lo reiteró luego de ver el rendimiento del cuadro verdiblanco en los primeros 45 minutos ante Atlético Nacional. ¡Estaban goleando! Llegaron rápidamente al 3-0. Aspiraban a más pero al final ni siquiera hubo triunfo. Fue otro empate que impide el despegue definitivo del equipo en un año en el que solo ganó 2 partidos de 14.

Todo lo que dijo Dudamel en rueda de prensa

-“El empate lo atribuyo a que hicimos 45 minutos muy correctos desde lo actitudinal y lo futbolístico. Al minuto 73 teníamos un partido controlado. Al frente tenemos un equipo que estaba siendo muy superado y que le tocaba apostar a un volumen de jugadores en ataque que le permitiera acercarse a alguna posibilidad de reanimarse en el partido y más que dentro de un funcionamiento colectivo en el que nos hayan superado, fueron jugadas puntuales fortuitas que le permitieron encontrarse con la igualdad. Pero bueno, cuando uno juega contra este tipo de rivales, con jugadores de alta calidad, sabe que los mínimos errores te los cobran y así sucedió”.

-“Después del 3-1 nos faltó afianzarnos en el campo para seguir controlando la diferencia de dos goles. Después del penalti fallado por Teo entramos en esos momentos de inseguridad, de incertidumbre que no nos permitió manejar en el campo, futbolísticamente, con oficio lo que ya habíamos logrado en el primer tiempo”.

-“No hay explicación habiendo sido tan superiores en el primer tiempo, por qué esa diferencia para el segundo. Intentamos brindar más seguridad y tener más frescura moviendo algunas fichas, y no lograron afianzarse en el partido. Es muy reiterativo pero ya nos hemos dado cuenta que no es un tema futbolístico. En el primer tiempo quedó demostrado. Son estos momentos en que después del 3-0 recibes un gol, reinan las emociones. Tenemos que llenarnos de más certeza, más carácter y conservar esa valentía de esos primeros 45 minutos fantásticos”.

-“A nosotros nos toca atender lo que van produciendo nuestros resultados. No podemos estar aislados del sentimiento de nuestra gente. No podemos ser indiferentes. Sabemos la inconformidad, la amargura y tristeza que sienten porque ven en el plantel un gran equipo para hacer cosas mucho mejores, pero no hace falta irte hasta lo que pueda suceder en el entorno para que eso afecte. La continua sucesión de resultados adversos te va llenando de inseguridad y es algo natural. Yo sí he notado en todos los futbolistas el carácter para emprender cada día de trabajo y hacerle frente a la situación. No podemos esperar en una situación como esta el mejor rendimiento de todas las individualidades. Sin embargo en medio de esta situación el fútbol nos ha puesto esta linda oportunidad y se nos ha escapado por muy poco después de un 3-0”.

-“En el segundo tiempo, más que el ritmo, perdimos mentalmente el control del juego y allí, no poder seguir teniendo la claridad para tomar las mejores decisiones. Corríamos pero sin la posibilidad de tener la pelota y poder mantener lo del primer tiempo. Cuando nos marcaron el segundo gol el equipo había cambiado el esquema. No habíamos terminado de afianzarnos en ese módulo y allí fue más difícil en el juego colectivo. El equipo siguió con la misma intensidad pero sin el mismo orden y norte que en el primer tiempo”.

La rueda de prensa de Humberto Acevedo y Rafael Dudamel (Dimayor)