Dudamel tras el clásico: la reflexión, con quiénes habló, ¿y pensó en renunciar?

Ese momento, el más difícil en su paso dirigiendo a Deportivo Cali (derrota con América en casa jugando 45 minutos 11 contra 9), dejó esta intimidad.

La contó el mismo Rafael Dudamel en respuesta al periodista John Jairo Miranda en entrevista en Lo Mejor de la Fecha (Win Sports). ¿Pensó en renunciar tras la caída en el clásico? Ese, además, fue el octavo partido perdido de los 12 que lleva el equipo en el año. Se sumó a la reciente derrota en la Superliga y alejó al equipo de la posibilidad de llegar a los 8. ¿Qué pensó y qué hizo el DT tras ese resultado?

Rafael Dudamel y todo lo que pasó tras el clásico

Primero respondió: “Estos momentos emocionales te llevan, después de una derrota, por vergüenza, por dignidad, por valores, por principios, a reflexionar sobre todos los escenarios. Incluso mis reflexiones no solo han sido por los resultados. Finalmente mi decisión ha sido por cómo he sentido a mis futbolistas y al equipo. No dejo de sentirme afortunado y bendecido porque llego a mi casa y encuentro en mi esposa y mi familia un cable a tierra. En mi asistente, mi cuerpo técnico y los dirigentes también. Levanto el teléfono y tengo personas de fútbol, con experiencia, todo un entorno que me ayuda desde otra perspectiva y con más frialdad a encontrar la mejor decisión. En la gente y a todo mi entorno gracias, porque me han llevado a mantenerme firme y claro en lo que hemos conseguido, lo que significa nuestro trabajo y las perspectivas que no nos cambien. Y sobre todo en la gente y que el cariño de nuestra hinchada me han mantenido firme. Cuando tú encuentras tantas reflexiones y las confrontas para tomar una decisión correcta. Hay algo sumamente especial, que merece un reconocimiento distinto, que es lo del plantel en la rueda de prensa. Eso fue algo que es como una inyección de gasolina de avión. Cuando entré y los vi a todos, me replanteo…”

Entonces le preguntaron si pensó en renunciar después del clásico y dijo: “Lo reflexioné con mi familia, los dirigentes, los futbolistas y toda mi gente por valores y principios, no porque estuviese débil. Fuerte he estado siempre. ¿Qué es lo que le favorecía a la institución? Quizá en un momento reflexioné más como dirigente que como entrenador, por el amor que le tengo a Deportivo Cali y me hicieron entrar en razón de que yo no tengo que reflexionar como dirigente, sino como entrenador. Y el entrenador está fuerte, está firme y cuida a su grupo. El apoyo de los dirigentes y sentarme a hablar con el presidente dos días después, me hicieron sentir y saber que no era la mejor decisión. Por eso estamos continuando con nuestro trabajo porque ha sido un momento difícil, pero cómo salir de él. Afrontándolo con trabajo. Hay muchas cosas que hacen que esta experiencia no sea la normal de que los resultados no se van dando y me tengo que ir. Es mi pasado con el club, el haber sido campeón como futbolista, el haber llegado y podido ganar un título como entrenador. Entonces me han hecho sentir respetado y valorado. ¿A esa gente la voy a dejar? Entonces hay una comunión que no es normal y que tienes que haber vivido todo esto para poder tener esa fuerza que te da tu gente”.