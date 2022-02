Dudamel sobre De Amores: “Esa es la pelota más difícil sobre el arquero”

Guillermo de Amores protagonizó la jugada que le impidió el triunfo a Deportivo Cali y al respecto habló fuerte el DT Rafael Dudamel.

Él, arquero en su época de jugador y muchas veces campeón ocupando ese puesto, hoy vio desde afuera el error del uruguayo. La reacción en el partido fue reclamar por una infracción sobre él. El árbitro entendió que eso no había sucedido y por eso validó el tanto que decretó el 1-1 con el que Deportivo Cali volvió a dejar de ganar y se quedó en el último puesto de la tabla de posiciones.

Rafael Dudamel responde sobre la jugada de Guillermo de Amores

“(…) Una pelota que se desvía, se eleva, recé tres Padre Nuestro cuando la pelota iba en el aire porque fui arquero y sabía el riesgo que tomábamos. Creo que esa es la pelota más difícil para el arquero, cuando te posicionas debajo de ella y el rival te entorpece tu camino”, fue lo primero que dijo sobre esa jugada del minuto 81. En ella el que la impactó fue Brayan Fernández para marcar el 1-1 definitivo.

Y Dudamel agregó: “Ese mismo arquero al que hoy podemos estar mirando y buscándole cierta responsabilidad, fue el que nos sacó campeones y se los digo desde ahorita: va a seguir siendo nuestro titular”. Contundente. El apoyo del venezolano al uruguayo que se quedó en el club tras renovación de su contrato, es total. Más allá de la presencia de Humberto Acevedo al que algunos piden para el puesto, el DT no cambiará.

Por eso luego agregó: “Hoy estará en el paredón por el gol recibido. El miércoles va a ser titular, eso lo puedes tener seguro. Esa es la manera en que el técnico puede levantar el nivel. Hacer que sus futbolistas continúen compitiendo. Él tiene todo mi apoyo y respaldo. No en vano estuvo en la última jornada de Eliminatorias con su selección. Hace poco nos sacó campeón como un baluarte principal, pero es un ser humano y la está sufriendo como nosotros. Estos momentos del fútbol tienen esto como consecuencia. Cuando llegamos acá todo el mundo pedía su cabeza. Apoyarle y él mañana será el primero en levantarse y pedirle trabajo más duro al profesor Jorge Rayo. Así se levanta a un profesional, con la entereza y el esfuerzo del día a día. Hay que seguir. Los jugadores que no se equivocan no existen”.

La rueda de prensa de Rafael Dudamel (Dimayor)