Dudamel: “Lo de Andrés Colorado no lo cierro completamente”

Andrés Colorado, uno de los futbolistas más importantes en el reciente título de Deportivo Cali, tiene futuro incierto. Terminó el vínculo con el club. ¿Y vuelve?

Hoy en día es futbolista de Cortuluá. A final de cuentas el cuadro verdiblanco no ejerció la opción de compra que tenía por él. Entonces regresó a su club de origen, que por tercer año consecutivo está aspirando a conseguir su venta al exterior. Públicamente su presidente, Nacho Martán, ha hablado del plazo que se dieron para conseguirla. Habló del 31 de enero como fecha tentativa. Si es que no se logra hacer algún negocio, seguramente volverá a las toldas de Deportivo Cali.

Rafael Dudamel y su respuesta sobre Andrés Colorado

Hablando en el programa Saque Largo (Win Sports) sobre el plantel que se ha conformado para el 2022-1, el DT de Deportivo Cali tuvo una particular respuesta sobre el mediocampista. Ya no lo tiene en los entrenamientos. Recientemente lo vio brillar en el debut con la Selección Colombia (hizo gol) y se ilusiona con que pueda volver para los retos del elenco caleño en 2022.

“Estoy satisfecho con los refuerzos que hemos podido sumar a nuestro plantel. La baja de Hernán Menosse es importante, como la de Juan Camilo Angulo y la de Darwin Andrade. La de Andrés Colorado yo no la cierro completamente. No me quita el sueño, pero tengo la expectativa de que pudiese sumarse en algún momento y si no es así es porque voy a prender el televisor los fines de semana y lo voy a ver jugando en alguna liga europea”.

Esa situación está pendiente. Cortuluá busca que pase lo segundo. Considera que es un futbolista que ya está para jugar en Europa. Espera ofertas y concretar el paso a un elenco del Viejo Continente. Si eso no pasa, se reitera en darle la prioridad al cuadro verdiblanco de negociar por él. Ya ha pasado en ocasiones anteriores. Rafael Dudamel aspira que pase de nuevo.

La respuesta de Rafael Dudamel en Saque Largo (Win Sports)