Dudamel habló de su Tablet y de cuándo volverá a usarla

A Rafael Dudamel lo han criticado por la protesta que hizo mostrando una imagen en su Tablet tras un partido que sus dirigidos perdieron y luego no volver a usarla. Deportivo Cali no ha vuelto a caer. Quizá por eso no ha visto la necesidad. Eso sí, tiene claro que volvería a utilizarla.

Así lo respondió en entrevista con el periodista Carlos Arturo Arango. El tema con la Tablet se ha prestado para múltiples comentarios. Incluso burlas. Recientemente, tras el partido en el que Teo Gutiérrez dio un cabezazo y no fue expulsado, se publicaron memes sobre ella. También algunos periodistas se preguntaron el por qué en esta ocasión el DT no la usó para mostrar lo sucedido.

Sobre su Tablet, Rafael Dudamel respondió:

“La cargo conmigo todo el tiempo. Desde allí siempre comparto información, estoy viendo partidos y viendo siempre circunstancias de cada juego. Es una Tablet muy valiosa”, fue lo primero que dijo. Y luego, al hablar puntualmente del momento en que la usó en el Atanasio Girardot, agregó: “La decisión de sacarla la tomé en el vestuario, pasando la amargura del resultado y viendo la acción que no sancionaron como penalti, tanto la de Hárold Preciado (derribado por un defensor sin tocar la pelota y lo cruza) como en la mano de Emmanuel Olivera, que la deja colgada para obstaculizar la línea que llevaba el balón. Me di cuenta que debía manifestar esto. Conversé con mis asesores de cómo llevar adelante la rueda de prensa y hacerlo con el respeto que correspondía y como lo terminamos realizando”.

Ya lo hizo una vez y está claro que lo repetiría: “No me imaginaba que el tema iba a terminar en lo que terminó. El mensaje fue claro, contundente y preciso (…). Esperamos no tener que sacar la Tablet nuevamente. Y que a la gente le quede claro que la voy a sacar para defender nuestros intereses. Después que cada uno defienda lo suyo como quiera. Con celulares, Tablets o quedándose callados y arrodillándose ante los que toman decisiones que no siempre son acertadas”, concluyó.

Deportivo Cali todavía tiene por delante al menos un par de compromisos en el año. Buscará la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Rafael Dudamel estará muy atento a lo que suceda y con su Tablet a disposición por si considera necesario usarla.

Lo que dijo Rafael Dudamel sobre el uso de la Tablet (@ElPetisoArango)