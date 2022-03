Hárold Losada, vocal del Comité Ejecutivo de Deportivo Cali, se refirió a las polémicas imágenes de los trapos del DIM en el estadio verdiblanco.

¿Qué pasó? Esa situación que se viralizó y tiene que ver con lo hecho por miembros de la barra Frente Radical Verdiblanco, exhibiendo trapos de Independiente Medellín colgados al revés en la tribuna sur del estadio Deportivo Cali, cuenta con esta explicación por parte de los directivos del club. Se suma a la explicación que se dio a través de comunicado oficial.

La explicación del directivo de Deportivo Cali

Losaba habló para Blog Deportivo (Blu Radio) y allí explicó lo sucedido que ha generado polémica entre las barras. Tiene que ver con un permiso que le dio el club a miembros de Frente Radical Verdiblanco para secar las banderas que se mojaron el día del clásico.

“Quedaron mojadas y sucias. Nos pidieron ir sacarlas el lunes, lavarlas y ponerlas a secar. Les dimos ese permiso. Hasta ahí. Después llegaron otros integrantes de la barra con banderas del Medellín y las colgaron sin ningún permiso”, detalló. Agregó que esta situación incita a la violencia.

“Esto no fue permitido por nosotros. Nos asaltaron en la buena fe. Aprovecharon y tomaron fotos. Nosotros no estamos de acuerdo. Nos vamos a reunir con ellos y sentar un precedente. Esto no se puede hacer”, concluyó.