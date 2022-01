“Desde pequeño quise estar en Deportivo Cali”

Así lo dice Aldair Gutiérrez, uno de los fichajes confirmados por Deportivo Cali para el 2022. ¡Sueño cumplido! Así es la historia.

Uno de los nombres que se suma al plantel del campeón es Aldair Gutiérrez, futbolista valduparense que ya había tenido la oportunidad de llegar al club y 7 años después la disfruta. Llega con la responsabilidad de cubrir el lugar que dejó Juan Camilo Angulo. Será la cuarta experiencia en su carrera.

Aldair Gutiérrez y su llegada a Deportivo Cali

Atendiendo una entrevista en Antena 2 (RCN Radio), dijo:

-“Me he sentido muy bien, contento por llegar a esta gran institución. Hubo muchos rumores y del que menos me esperé que estuviera interesado era el campeón. Llegaron muchas propuestas y afortunadamente caí en una institución en la que siempre quise estar desde pequeño. Dios me da la oportunidad de estar ahora como profesional”.

-“Siempre quise venir porque vi el orden y que fueron muy ordenados en su parte de formación. Siempre me gustó. Tuve la posibilidad de venir en el 2016, pero cosas de la vida (y le doy gracias a Dios por eso) llegué a Cortuluá y pude debutar. Ahora con mi gran actuación pude llegar al campeón a seguir haciendo historia”.

-“Nací en Valledupar, empecé en 2016 como profesional en Cortuluá con Jaime de la Pava. Estuvo hasta 2017 y en 2018 pasé a Valledupar. Estuve 3 años. El año pasado estuve con Deportivo Pereira. Hicimos una linda temporada y gracias a eso puedo llegar a Deportivo Cali”.

