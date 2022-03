¿¡Ya se va José Mulato!?

El canterano de Deportivo Cali que estuvo en Bayern Múnich, volvió y tuvo escasas oportunidades, otra vez tiene posibilidad en el exterior.

José Daniel Mulato Palacios (19 años), debutó profesionalmente en 2020 vistiendo la camiseta verdiblanca. Lo hizo con Alfredo Arias como DT en un partido ante Deportes Tolima. Ese día reemplazó a José Enamorado a los 65 minutos. A partir de ahí inició una historia que lo ha llevado a disputar 6 juegos profesionales con el cuadro caleño y a llamar la atención de clubes del exterior.

Estuvo entrenándose con ellos durante el segundo semestre de 2021. Luego de jugar un partido con Rafael Dudamel al mando de Deportivo Cali, tuvo tal oportunidad en territorio alemán. Estuvo con los juveniles y también en prácticas junto a Robert Lewandowski, Thomas Müller y compañía. Esa pasantía por el club terminó con muy buenas sensaciones.

Para 2022 se tomó la decisión de su regreso a Colombia. Ha estado disponible para Rafael Dudamel en toda la temporada, pero el DT solo lo utilizó en 2 juegos: 13 minutos ante Deportes Tolima y 7 contra Envigado. No más. Parece no ser el momento para él en el cuadro profesional de Deportivo Cali y por eso la posibilidad de salir nuevamente. De eso ya se habla en la prensa alemana.

La versión que compartió Manuel Veth, mánager de Transfermarkt en Norteamérica y citando al diario Bild, fue: “Efectivamente, José Mulato Palacios ha fichado por el Bayern. El delantero del Deportivo Cali será cedido al FC Dallas. Las fuentes me dicen que, sin embargo, formará parte del equipo North Texas FC de MLS Next Pro en lugar del primer equipo”.

Así que probablemente en breve se haga el anuncio. José Mulato volverá a salir de Deportivo Cali hacia el exterior. Bayern Múnich está al tanto. Tendría una opción de compra por él. En esta ocasión irá a Estados Unidos para hacer parte de un equipo de la MLS pero empezaría jugando en una liga menor.

Source confirms @SPORTBILD report. José Mulato Palacios has indeed signed for #Bayern. The Deportivo Cali forward will be loaned to FC Dallas. Sources tells me that he will, however, be part of the MLS Next Pro side North Texas FC rather than the first team. #DTID

