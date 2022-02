Para nadie es una mentira las diferencias entre Carlos Antonio Vélez y el DT del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, quienes se han enviado ‘indirectazos’ públicos.

A pesar de que el ‘Azucarero’ hizo una gran remate en el 2021 de la mano del estratega venezolano y alzó su décima estrella en el FPC, el periodista siempre lo criticó. Ahora como hace una mala campaña en el 2022 salió a cobrar y a recordar a Alfredo Arias. Lo hizo en la audio columna de opinión de este lunes en ‘Palabras Mayores’.

+ 7 frases de Dudamel para definir el difícil momento de Deportivo Cali

+ “Humillante y desleal postura de Juan Carlos Osorio… tan poco vale su trabajo que…”

“Deportivo Cali no tiene variantes, es un equipo plano, vacío, que tiene mucho jugador nuevo y al que le caiga el guante que se lo achante y lamento si se siente aludido, pero Cali viene de ser campeón, la base de ese equipo la hizo el que se fue, el profesor Arias”, inició.

Y agregó que “a mí no me vengan a decir que el técnico de los últimos 10 o 15 partidos resolvió el problema. No, hombre, el equipo venía ya con una arquitectura, con una forma y una idea. Había tenido unas altas y bajas en el rendimiento y se le dieron una seguidilla de resultados y el equipo se acostumbró a ganar y ese envión lo llevó a ganar el título con un montón de falencias y dependiendo de individualidades como Teo Gutiérrez”.

Concluyó diciendo que “yo pienso lo que pensé, pienso y pensaré y por eso lo repito hoy… Yo no sé si los equipos grandes se pueden dar la licencia de perder tantos partidos juntos, yo no sé, pero ad portas tienen un partido de Copa que no es de mayor relevancia (Superliga), pero sí Copa Libertadores. Lo cierto es que da pena ver al Deportivo Cali perder como contra Millonarios”.

‘Palabras Mayores 14 de febrero’