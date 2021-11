¿Decisión tomada con el árbitro que no expulsó a Teo Gutiérrez ante Quindío?

Luis Matorel vio el golpe de Teo Gutiérrez a Yani Quintero en el reciente partido de Deportivo Cali como local y optó por amonestarlo. Muchos creen que debió haber sido expulsión y a partir de ahí se creó una polémica en torno a su arbitraje.

Después de ese partido de la Fecha 18 en la Liga BetPlay II-2021, Luis Matorel no hizo parte de los árbitros designados para la 19. Seguramente tampoco estará para la 20 y es que ya hay versiones que apuntan a que no volverá a pitar en lo que resta del año. Aquel juego de la amonestación a Teo Gutiérrez y expulsión a Hernán Menosse habría sido su último del semestre. Pasaría a ser sancionado.

Es lo que informa Wilmer Barahona, exárbitro del Fútbol Profesional Colombiano, a través de su cuenta en Twitter. Allí, además, usó una palabra para calificar su accionar. Su versión es: “Según una persona muy cercana a la comisión Arbitral de Colombia, el árbitro Luis Matorel también fue sancionado por no errores técnicos y disciplinarios en el partido Deportivo Cali vs. Quindío. Por este año no va más”.

Oficialmente no hay una comunicación al respecto, como sí lo hubo en la Conmebol con la sanción a Roberto Tobar, por ejemplo. En este caso del fútbol colombiano habrá que esperar las próximas designaciones arbitrales. Viene la Fecha 20 en la que hay mucho en juego. Según la versión de Wilmer Barahona, ahí tampoco estaría.

La versión de Wilmer Barahona sobre Luis Matorel