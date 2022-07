Guillermo De Amores ya hace trabajos con Lanús de Argentina, su nuevo club tras salir del Deportivo Cali en una negociación de última hora.

El guardameta uruguayo habló por primera vez luego de su salida del ‘azucarero’. En entrevista con Win Sports, se refirió sobre su salida del Cali y cómo se dio el negocio con el conjunto argentino. Además analizó el momento de Humberto Acevedo.

“Ya preparándonos par la competencia del fin de semana”, inició De Amores y luego dio detalles de cómo se dio su salida del Cali. “Yo estaba preparando lo que iba a ser el inicio de la liga con el Cali. Se comunicaron conmigo rápido. Incluso viajé con el equipo a Ibagué para jugar con Tolima y allá recibí la oferta formal de Lanús”.

Sobre el mismo tema agregó que ” hablé con el técnico y el club. Les manifesté que tenía esa posibilidad y ayudaron mucho para concretar todo”.

“Agradecido con el Cali, por todo lo que fue el momento de la salida y siempre me colaboraron y ayudaron. Me fui habiendo conseguido muchas cosas, no solo el título sino el reconocimiento de las personas. Eso es lo que me deja más tranquilo”.

Analizó el momento de Humberto Acevedo. “Se le ha dado la confianza, ha demostrado en partidos que no estuve y ha respondido de gran manera. Es importante la confianza que se tiene. Se lo merece por que es un gran chico y profesional”.

Al final confirmó el contrato que firmó con Lanús. “Tres años y medio hasta 2026”.