Copa Sudamericana: Deportivo Cali ya tiene rival en octavos de final

Deportivo Cali quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder en el último juego 1-0 ante Boca Juniors, club que quedó líder en el grupo E.

El conjunto colombiano quedó tercero con 8 unidades y ganó un cupo a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a octavos de final a Melgar (Perú), elenco que dirige el argentino Néstor Lorenzo, quien es vinculado con la Selección Colombia como posible DT.

Así quedaron los octavos de final Copa Sudamericana

Deportivo Tachira (Venezuela) vs. Santos (Brasil)

Nacional (Uruguay) vs. Unión (Argentina)

Colo Colo (Chile) vs. Internacional (Brasil)

Deportivo Cali (Colombia) vs. Melgar (Perú)

The Strongers (Bolivia) vs. Ceará (Brasil).

Olimpia (Paraguay) vs. Goianense (Brasil)

Independiente del Valle (Ecuador) vs. Lanús (Argentina)

U Católica (Chile) vs. Sao Paulo (Brasil)

Cabe recalcar que los equipos que provienen e la Copa Libertadores y ocuparon el tercer lugar en su grupo, cerrará la llave en condición de local. Es decir que la serie del Azucarero comenzará en Perú y cerrará en Colombia.

Además de su llave, el Deportivo Cali estará pendiente del juego entre Colo Colo (Chile) vs. Internacional (Brasil); de ahí saldrá el rival de cuartos si deja en el camino a Melgar.