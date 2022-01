Así va la situación de Jhon Vásquez: ¿Se queda en Cali?

Jhon Vásquez, otro de los campeones pendientes de definir su futuro, si será con el Cali o al final resulta una opción internacional.

El hábil extremo, autor de un gol en el juego de vuelta por la final contra Deportes Tolima, maneja posibilidades de jugar lejos de Colombia. Por eso, si se trata de decidir entre quedarse con el campeón o partir, la segunda alternativa es más de su agrado.

A sus 26 años, el cartagenero no ha tenido la posibilidad de jugar en el exterior. Es allí donde se cifran sus expectativas en este 2022. No obstante, la decisión no es suya y deberá contar con el aval del Deportivo Cali. El Azucarero lo tiene atado con contrato hasta diciembre de 2023.

Vásquez, aún así, cree que llegó la hora. Quedarse en el Cali es una opción, pero tal parece que se siguen analizando propuestas de afuera. La más reciente, de acuerdo con un reporte entregado por Petiso Arango, es de Arabia.

Pasa lo siguiente: No es tan alta como se creía y tampoco involucra compra de la ficha, sino un préstamo. Así, difícil para el Deportivo Cali, por más que complazca al jugador, se tienen que poner de acuerdo primero. “El jugador ha sido claro, se quiere ir, esa es la realidad”, concluye el periodista, quien dice haber consultado esta cuestión con el representante de Vásquez.