Andrés Pérez: ¡Lo que no había contado de su salida del Cali!

Más de 3 años después de su salida de Deportivo Cali, Andrés Pérez revivió ese momento. En entrevista con el Cantante del Gol contó detalles inéditos.

Lo hizo en el programa “Cita con el Cantante” que será transmitido por Telepacífico. En el adelanto que se hizo en redes sociales, empezó a conocerse la versión del Gladiador sobre ese incómodo momento en su carrera. Fue a finales de 2018 que Andrés Pérez salió del club en el que llevaba una década. Había llegado para 2009 procedente de Millonarios y logró mantenerse siendo uno de los referentes de la afición.

Andrés Pérez y los detalles de su salida de Deportivo Cali

“Llegó la nueva dirigencia y en especial, llegó el presidente Juan Fernando Mejía. Él seis meses antes del final del contrato me dice que no continúo en el club como jugador. Me acuerdo que cuando me dice que no continúo, me desmoroné totalmente”, fue lo primero que recordó el bogotano sobre ese momento de su vida.

Luego agregó: “Fue duro porque también dentro de ese pensamiento estaba mi retiro. Cuando él me dice eso, siento que me voy a retirar del fútbol. Para mí era un sueño retirarme en el Deportivo Cali. Él me dice eso y nosotros teníamos clásico. Lo jugué e hice mi último gol. Lo ganamos 1-0. Ese día estaba que lloraba celebrándolo. Ese día sentí que cerraba mi ciclo”.

Finalmente Andrés Pérez, sobre su salida de Deportivo Cali, dijo: “Mi primer gol con el equipo fue contra América y este era el final. Ahí dije, ‘no sigo más’. Sentí que cumplí mi ciclo, pero no me iba a retirar. A los 38 años me salieron como 5 equipos. Pensé que no iba a ser tan fácil. Ahí es cuando me llama Santa Fe”.

La entrevista de Andrés Pérez con el Cantante del Gol (Telepacífico)