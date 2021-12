Andrés Pérez: despedida con la camiseta de Deportivo Cali, lágrimas y beso al escudo

Uno de los referentes de Deportivo Cali en su historia reciente es, sin duda, Andrés Pérez. Tres años después de su salida del club se retiró y de qué forma.

Hizo parte de un clásico entre el cuadro verdiblanco y América, en el que también se despidió Fabián Vargas. Hizo un gol y al ser sustituido a 5 minutos del final, llegaron las lágrimas. Así dio por cerrada una carrera de más de 20 años, cuya mayor parte pasó defendiendo los colores del cuadro verdiblanco en el que jugó entre 2009 y 2018.

Andrés Pérez también jugó en Real Cartagena, Millonarios, Quilmes, Arsenal de Sarandí, San Lorenzo y Santa Fe. Con el cuadro verdiblanco estuvo una década en la que ganó3 títulos: Copa Colombia 2010 con Jaime de la Pava como DT, Superliga 2014 con Leonel Álvarez y Liga 2015 con Pecoso Castro. Este último también fue su DT en el juego de despedida. Lo esperó al momento de su salida mientras estaba llorando para darle un fuerte abrazo y dedicarle algunas palabras.

Luego del abrazo con Pecoso, Andrés Pérez siguió su camino hacia el banquillo y allí, de cara a los aficionados, salió besando el escudo de Deportivo Cali. Más allá de no ser un canterano, es un futbolista que siente al club caleño como pocos. Se fue a finales de 2018 porque su contrato no fue renovado, con él ya de 38 años. Entonces pasó a Santa Fe. Sus últimos partidos oficiales fueron con dicho equipo y el último en el Pascual Guerrero lo jugó con una camiseta no oficial del elenco verdiblanco.

La historia de Andrés Pérez en Deportivo Cali lo deja con 407 partidos disputados, 15 goles y 3 títulos, además de ser un futbolista al que la barra le dedicó un tifo, expuesto en un partido de Copa Libertadores. ¡Un grande de verdad!

El beso de Andrés Pérez al escudo de Deportivo Cali en su despedida (El País)

Entre lágrimas, aplausos y 'Amor de Primavera' de fondo, se despidió del fútbol el exjugador y campeón con el Deportivo Cali Andrés Pérez. 🎥 Jhon Montenegro / El País pic.twitter.com/gr1UOCWO12 — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 30, 2021

➕ En un partido cargado de leyendas y grandes figuras, Andrés Pérez y Fabián Vargas se despidieron oficialmente del fútbol pic.twitter.com/skdSxZxUJC — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 31, 2021