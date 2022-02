Agustín Vuletich y la negociación con Deportivo Cali

Finalmente hubo oferta. Deportivo Cali hizo un intento por fichar a Agustín Vuletich, quien está libre tras la salida del DIM. Su primera respuesta mantiene la expectativa.

El atacante argentino viene de cumplir un año con 12 goles y un título jugando para Independiente Medellín. No continuó allí por temas contractuales que estarían atados a sus cifras. Por ende pasó a ser agente libre y en este momento es posibilidad para cualquier equipo colombiano que pretenda contar con él. Deportivo Cali está interesado y ya hizo un contacto por él. Se sabe que hizo una oferta.

¿Qué responde Agustín Vuletich a la propuesta inicial de Deportivo Cali?

Lo que dicen el futbolista y su entorno respecto a la oferta del cuadro caleño hace que todavía no esté nada definido. No se aceptó porque no son las cifras que pretenden, pero tampoco se descartó. El compromiso es hacer una contrapropuesta que le harán llegar a Deportivo Cali y que sea el club el que decida si lo contrata o no bajo esas condiciones que él propondrá. Pasó a ser cuestión de tiempo y de encontrar el arreglo que no fue posible en el primer acercamiento.

Agustín Vuletich ya jugó en el fútbol colombiano con Águilas Doras, Cúcuta Deportivo e Independiente Medellín. Deportivo Cali podría ser su nuevo reto. En este momento está la posibilidad y depende de la negociación que adelantan. Es un jugador que tras quedar libre no ha cerrado acuerdo alguno, más allá de intenciones de equipos en Colombia y algunos en el exterior.

Deportivo Cali ya hizo 7 contrataciones para el 2022 en el que busca repetir título en la Liga BetPlay y tiene participación en Copa Libertadores. Todavía está pendiente de la posibilidad de fichar a un atacante tras la salida de Hárold Preciado. La opción de Vuletich es la que está intentando en este momento.