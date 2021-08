Deportivo Independiente Medellín no ha podido ganar en la Liga BetPlay 2021-II. En cuatro jornadas acumula solo empates, lo que lo tiene con cuatro puntos en la decimoprimera posición de la tabla. Adicionalmente, no ha logrado anotar goles desde la primera fecha ante Águilas Doradas, en la igualdad por 1-1.

Eso ha hecho que el club esté en la mira de la prensa, quienes ya critican al entrenador Hernán Darío Gómez, ya que el plantel no da muestras de fútbol ofensivo. En el caso de Jorge Bermúdez, el periodista de ESPN, culpabilizó completamente al estratega antioqueño y hasta le recomendó dar un paso al costado.

“Yo no sé si en Medellín hayan posibilidades de mejorar con el Bolillo Gómez. No sé hasta dónde le llegue la cartilla al Bolillo para mejorar futbolísticamente al DIM. Puede que me equivoque, y ojalá por la hinchada del Medellín”, dijo al principio.

Luego, fue más incisivo. “Ojalá el técnico le encuentre la vuelta, pero no sé si tenga el método. Ya el tiempo del Bolillo pasó. Muchas veces hay que saber retirarse”, expresó.

Y continuó con su análisis del DT. “Su juego es muy básico: sus dos líneas de cuatro y listo, pero hay que mejorarlo, hay que mejorar los jugadores. Yo veo siempre lo mismo, un equipo con muchas dificultades para hacer juego, con dificultades para producir situaciones de gol”, agregó.