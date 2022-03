¡Tremenda respuesta de Osorio a Comesaña! “Absurdo el mensaje, cuando él…”

Julio Comesaña le recomendó a Osorio que asistiera a un especialista, luego de su pisotón a Juan David Mosquera. ¡Y así responde el DT de América!

“Es un tema delicado, quedé sorprendido. Cuando fue la jugada no me di cuenta, pero después vi la repetición. Creo que Juan Carlos, a quien quiero mucho y con quien tengo una muy linda relación, no está bien; tiene que revisar sus comportamientos porque me da la sensación de que tendrá que visitar algún especialista, no sé si el estrés del fútbol, las dificultades que ha tenido o toda la lucha que ha tenido con América”, dijo Julio Comesaña tras el partido de la Sudamericana.

La respuesta de Osorio a Comesaña

Según versión del periodista Óscar Rentería (Caracol Radio), hubo una charla entre él y el DT de América de Cali en la que respondió a lo dicho por Julio Comesaña. Lo que le habría dicho Juan Carlos Osorio lo registró en mensajes publicados en su cuenta en Twitter (@oscarrenteriaj):

“Hablé con Juan Carlos Osorio. Me dijo: “pisé al jugador del Medellín, pero si observan bien el video, nunca miré la gramilla para lastimarlo. Algunos jugadores del Medellín se metieron conmigo y en el gol me lo celebraron. Arregui fue uno de ellos y por eso le pregunté si estaba agrandado.

Absurdo el mensaje que me envió don Julio Comesaña, con consejos de moral, cuando la otra vez él le quitó a la brava el micrófono a un periodista y en plena cancha le pegó varias trompadas a Pinto.

“Todos sufrimos de depresión, pero yo estoy muy bien gracias a Dios. Lo que pasa es que no me le quedo callado a nadie. No me siento orgulloso por lo que pasó, pero soy un hombre serio y cuando me buscan me encuentran.

“Eso me sucedió con Neymar, con Beckham, con el alemán Kimmich y con Tite el técnico de Brasil. Si debo presentar disculpas lo haré. Soy temperamental, pero nunca me quejo, ni me meto con nadie”.