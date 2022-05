Festejando los 300 partidos que cumplió siendo entrenador de Independiente Medellín, Julio Comesaña recordó la anécdota con la que inició esa experiencia.

Sucedió en 1982, apenas unos meses después de su retiro como futbolista jugando para el Poderoso. En ese entonces al frente del club estaba don Héctor Meza Gómez, quien estaba convencido de la posibilidad que debía tener el uruguayo como entrenador. Así lo hizo y lo impuso con la frase que ahora, 40 años después, recordó Julio Avelino en rueda de prensa.

El recuerdo de Julio Comesaña del inicio de sus 300 partidos dirigiendo al DIM

“Todo lo que me pasa en el Medellín es muy emotivo. No tenía idea que eran 300 partidos. Me enorgullece y satisface enormemente. Para ser entrenador me formé acá. Acá empecé sin haber tenido méritos para hacerlo y Héctor Meza dijo: ‘Usted va a dirigir el equipo y si alguien quiere cambiar el técnico, que compre el club’. Esas cosas no se pueden olvidar”, dijo Comesaña en ese recuerdo.

Y agregó: “Conozco mucho al Medellín. Lo de esta noche fue una sorpresa porque no sabía lo de los 300 partidos. Me deja muy feliz y con más deseos de hacer algo que perdure y quede en el recuerdo. Esta clasificación con 34 puntos, no sé hace cuánto que no se logra. Estar clasificados y en la pelea en los 3 torneos, tampoco y en tan poco tiempo. Apenas son 9 meses. Estoy feliz pero quiero más cosas. Los jugadores también quieren más”.

La rueda de prensa de Independiente Medellín (Dimayor)