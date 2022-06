Raúl Giraldo le responde a Comesaña: “¿Manejar al DIM como un juguete? Pues…”

Julio Comesaña salió del DIM hablando fuerte. Este lunes dijo que el presidente, Daniel Ossa, “lo maneja como un juguete”. ¡Y así le respondió el máximo accionista!

Eso fue parte de lo que dijo el DT uruguayo en entrevista en el VBAR (Caracol Radio). “(…). El señor Daniel Ossa me tiene que respetar a mí, porque lo que está haciendo no le está cuidando la plata a su tío, ni al club, porque está haciendo las cosas de manera equivocada (…). Maneja al club como un juguete”, aseguró Comesaña en referencia a la labor de Daniel Ossa en la presidencia del equipo.

La respuesta de Raúl Giraldo

El máximo accionista de Independiente Medellín también habló en Caracol Radio. Y respecto a ese punto del “juguete”, dijo: “Siendo un juguete, hemos jugado 8 finales, hablen de todo eso. Hemos ganado tres y hemos perdido cinco… o sea que no somos aparecidos. Hoy en día de fútbol sabe cualquier persona que se ponga a estudiar”.

Y agregó, sobre la versión de una presión por parte de barras para la salida del DT: “Ustedes saben cómo trabajamos. No salimos a llamar a la radio. Nosotros no molestamos, no estamos para mandar aficionados que le molesten la vida. A mí me dicen ‘Rataúl’, me gritan cosas. No nos prestamos con la hinchada para presionar la salida de nadie. Eso no está bien. A la gente le gusta morbo y la sangre. Manden investigar a la Dimayor…”, concluyó Giraldo.

Finalmente e insistiendo en que Comesaña salió de la dirección técnica en un común acuerdo, dijo: “Llegamos aun común acuerdo y con el profe trabajamos para que él estuviera en sus cosas que tiene que hacer. Yo no creo que con la experiencia que él tiene va a sacar tiempo para estar polemizando. Él tiene es que estar tranquilo en su vida. La experiencia con él fue muy buena, igual que la última reunión que estuvimos. Lo que pasa es que los técnicos cuidan su prestigio”, aseguró.

Daniel Ossa y Raúl Giraldo responde a las palabras de Comesaña (Caracol Radio)