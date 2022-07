¿Qué se sabe del posible negocio con Juan David Mosquera?

Juan David Mosquera no estará en el debut de Independiente Medellín en el semestre. Para él hay una opción de salida de la que empiezan a conocerse detalles.

Al ver la convocatoria del DIM para el partido ante Deportes Tolima, sorprendió la ausencia de Juan David Mosquera. Él, uno de los más destacados del equipo en el primer semestre, no está lesionado ni sancionado. ¿Entonces por qué no hizo parte del equipo? Tiene que ver con la posibilidad de salida que tiene vigente a esta altura del mercado de fichajes. Hay una opción para él en el exterior.

Lo que se dice sobre el futuro de Juan David Mosquera

Hay equipos interesados en él, claro. Es un futbolista de 19 años, que lleva 3 como profesional, con presencia en Selección Colombia sub-17 y reciente participación en Conmebol Sudamericana. Se trata, sin duda, de uno de los talentos juveniles más importantes del fútbol colombiano en la actualidad. Claramente hay muchas miradas sobre él y también muchos sondeos.

Independiente Medellín, consciente de eso, lo mantiene como un activo en el mercado de fichajes. Tiene una petición económica ya definida. Y si es que hay algún equipo que la cumpla, seguramente se negociará su salida. Eso es lo que estaría pasando en este momento. Todavía no hay algo formal pero sí una posibilidad muy adelantada. Extraoficialmente se habla de la MLS como destino.

Y frente a eso, mientras se negocia, la decisión institucional es no arriesgar al jugador. Prefieren que no juegue para evitar alguna complicación en la intención de negociación que se lleva a cabo. No es un jugador que ya esté vendido pero sí uno por el que hay opciones. Y frente a eso, por ahora se negocia. Habrá novedades en breve, bien sea para que vuelva a jugar con el Poderoso o definitivamente pase al exterior.