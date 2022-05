Terminó la Copa Sudamericana para Independiente Medellín y toda su atención está puesta en el torneo local, donde este sábado enfrentará al Deportes Tolima como visitante.

Mientras disputa los cuadrangulares ya piensa en los jugadores que saldrían, los que terminan contrato y los posibles fichajes, teniendo en cuenta que al clasificar a los ocho, es uno de los equipos que menos tiempo tendrá para estructurar el siguiente semestre.

Ante esto, se conoció un tuit que retuiteó el periodista Julián Capera, en el que muestra un primer fichaje para el DIM de cara al 2022 -II.

Según el creador de la noticia, se trata del defensor mexicano, Miguel Ángel Guevara, quien no tiene mucha experiencia y según lo que se conoció, proviene de la Universidad Xalapa y suma casi 50 juegos en categorías de ascenso del fútbol mexicano.

— OSCAR JAVIER GARCÉS (@DOGORBiG) May 25, 2022

El defensor 🇲🇽 Miguel Ángel Guevara de no mediar inconvenientes de último momento y superar exámenes médicos será oficializado por @DIM_Oficial como refuerzo para el próximo semestre, el jugador llega a préstamo por 1 año. pic.twitter.com/ZcCBYib61P

No obstante, esta información luego fue desmentida por el periodista de Caracol Radio, Juan Felipe Cadavid, quien confesó que en DIM no hay ningún negocio con nadie.

Pregunté por esta información en el Club y me dicen no saber quien es el jugador y por ende no hay ningún negocio con nadie. https://t.co/TfiRBrYOuo

— Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) May 25, 2022