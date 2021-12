Presidente del DIM habló del tema de Julio Comesaña

El periodista Camilo Andrés Botero aseguró que existe la posibilidad de que Julio Comesaña deje la dirección técnica del DIM en los próximos días por determinación del club.

Sin embargo, el presidente del Poderoso, Daniel Ossa, desmintió esa versión y respaldó al estratega.

“Yo no sé por qué ya lo están echando (…) A no ser que él se quiera ir, pero no creo”, declaró el directivo en diálogo con El Colombiano.

Además, el dirigente informó que el orientador “ya está mirando quién llega y quién sale”.

Como timonel del Rojo en la Liga BetPlay 2021-II, el uruguayo rindió el 45 % – sumó 15 puntos de 33 -.

