Presidente de Jaguares: lo que “nunca” le pidieron y el “capricho” del DIM

Nelson Soto habló públicamente de todo lo que sucedió respecto a ese partido con Independiente Medellín que no se llevó a cabo. Así es su versión de los hechos.

La contó en entrevista en W Radio. Allí le consultaron por lo sucedido desde los días previos cuando desde el DIM intentaron contactarse con él. La posición que mantuvo en el club fue la de no ceder para que el partido fuera aplazado o cambiara de sede. A final de cuentas estuvo junto al plantel de futbolistas que salieron a la cancha en el estadio Jaraguay a la hora en la que estaba pactado el duelo.

Todo lo que dijo Nelson Soto en W Radio

-“El presidente del Medellín el día viernes me llamó para preguntarme por las condiciones de en Montería para el partido. Le contesté que estaban perfectamente bien, que podía estar tranquilo. El alcalde le envió una carta al presidente de la Dimayor garantizando la seguridad y que el partido podría desarrollarse sin ningún inconveniente”.

-“A mí el presidente del Medellín nunca me dijo que hiciéramos un aplazamiento. Luego en la noche me entero en los medios que el DIM no viajaba a la ciudad porque no había las garantías de seguridad, cosa totalmente ajena a la realidad”.

-“Pueden estar seguros que si se presentaban hechos en la ciudad de Montería que hicieran tomar otra decisión, Jaguares habría sido el primero en tomarla”.

-“Nada de eso se presentó y uno no puede jugar con el capricho de un equipo que dijo no venir, a pesar de que les pusieron un avión especial para que viajaran y decir por oportunismo: ‘No, ya estoy clasificado no me interesa’. Ellos son los que le hacen un daño al fútbol”.

-“En mi oficina no tengo una solicitud por parte del Medellín donde diga que quiere cambiar de sede o fecha para el partido. Oficialmente no nos hicieron ninguna petición”.

-“Por calendario, no había cómo mover el partido en tiempos. Salir a decir cosas medio ciertas le hace daño al fútbol. Hay un show mediático en el que nos enteramos no a través de los clubes sino de los medios”.