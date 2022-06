Presentación de David González en el DIM: fichajes, salidas y estilo de juego

Una vez fue anunciado por el DIM, David González fue presentado este miércoles como director técnico del DIM. Allí estuvo acompañado de Mauricio Molina y Daniel Ossa.

El nuevo estratega habló sobre la pretemporada, la cual comenzarán este viernes 1 de julio. También hizo hincapié en los fichajes y las salidas, más allá del regreso de Christian Marrugo.

+ Lo que dijo Macnelly Torres tras el anuncio del nuevo DT del DIM

Todo lo que dijo David González en su presentación como DT del DIM

Cuerpo técnico: “Son dos chicos que yo conocí en medio de mi preparación como entrenador. Alexander Becerra llevaba tres años en España, donde tiene muchos estudios. Es mi mano derecha, lo que yo siento es que es una mezcla importante. Cristian Morales también, nos conocimos a través de diversos cursos en España. En este último semestre fue contratado en Costa Rica donde fue técnico del Alajuelense sub – 15 y ganó la liga”.

Objetivos: “Todos. Hay a corto, mediano y largo plazo. Lo que yo quiero es que el equipo enamore a la gente, que quiera venir a un estadio a ver al equipo. Se va a sufrir, pero que no sea una cosa de todas la semanas. Quiero cambiar esa mentalidad”.

Fichajes: “En este momento no se ha hecho una petición oficial de jugadores. Estoy muy augusto de la plantilla que hay, es extensa y a lo mejor algunos jugadores que no fueron tenidos en cuenta no van a estar. Tenemos que reducir el número. Miraremos algunas posibilidad, pero por ahora no”.

+ Lo que dijo David González de dirigir futbolistas con los que jugó

Estilo de juego: “A lo largo de este año y medio después de retirarme y siempre hablo de un equipo ofensivo, que quiera tener el balón y cuando no, lo recupere rápido. Quiero un equipo que vaya adelante y que proponga. Depende demasiado de los rivales que vayamos a enfrentar. Estructura 4-3-3, si es teniendo el balón o no, eso lo podemos ir hablando más delante”.

Pretemporada. “Están citados este viernes 1 de julio. Se hará la entrada normal y la idea es empezar de una vez porque el tiempo es muy corto. A partir del viernes es donde empezaremos los trabajos en campo y en planeación para el primer partido de la liga”.