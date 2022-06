El más reciente empate ante Envigado FC indispuso a la hinchada del DIM, teniendo en cuenta que los tres puntos lo ponían como serio favorita a clasificar a la final.

Una vez finalizó el partido se escucharon gritos contra el equipo por parte de la hinchada del ‘poderoso’. Sobre esto habló Julio Comesaña en la rueda de prensa posterior al compromiso.

“Trato de tener las cosas claras cuando un club me contrata. A mí no me contrataron para hablar con los hinchas del Medellín. Hablo con la gente del club las cosas que son de interés y después el hincha no tiene argumentos firmes para hablar las cosas que habla porque lo hace desde el sentimiento”, dijo al respecto Comesaña.

Ahora está circulando en redes sociales un video donde se muestra a Felipe Pardo confrontando a los hinchas que salieron inconformes del Polideportivo Sur.

En la pieza audiovisual se evidencia que el ídolo del DIM les decía “el jueves vamos aganar y ahí sí van a apoyar”. Los aficionados seguían reclamando, a lo que pardo les dijo “¿si llegamos (a la final) nos van a tratar así?”.

Decimos también porque según el DT de Envigado, el extremo del DIM reclamó a los jugadores y al mismo Alberto Suarez por el empate a cero goles por “supuestamente contra ellos jugamos una final”, dijo el DT del naranja.

Hay que tenerlas muy bien puestas para dar la cara como lo hace Pipe Pardo ante los hinchas🔥🫡 pic.twitter.com/2xKGmkBToU — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) June 7, 2022

¿Cuándo vuelve a jugar el DIM?

Por la cuarta fecha del cuadrangular B, el DIM recibirá en el Atanasio Girardot a Envigado FC en lo que será un duelo trascendental para clasificar a la final. Este se llevará a vabo este jueves 9 de junio a partir de las 8: 15 p.m.