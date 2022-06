De Comesaña a los hinchas: “No me contrataron para hablar con ellos; que me griten lo que quieran”

Otra rueda de prensa en la que el DT del DIM es consultado por la actitud de algunos en el estadio. Le hablaron de murmullos e hinchada molesta. Así reaccionó.

El ambiente en el que jugó el DIM en Envigado fue fuerte. Más allá de ser visitante, la mayoría de asistentes al Polideportivo Sur fueron a favor de Independiente Medellín. Y por el resultado y algunas falencias que mostró la escuadra para ir por la victoria, llegaron las quejas de las que le hablaron al entrenador en la rueda de prensa.

Julio Comesaña responde sobre la afición del DIM en Envigado

“Trato de tener las cosas claras cuando un club me contrata. A mí no me contrataron para hablar con los hinchas del Medellín. Hablo con la gente del club las cosas que son de interés y después el hincha no tiene argumentos firmes para hablar las cosas que habla porque lo hace desde el sentimiento. Algunos con el corazón y otros porque sabemos cómo se comportan. Como yo no tengo contrato con ellos sino con el club y trabajo para darle alegrías a todos los hinchas y no solo a los que gritan, no tengo nada que hablar con ellos. No sé qué tipo de hinchada es la que hace eso, que parece que está en contra del equipo. Si creen que me van a presionar para que ponga a determinados jugadores que no sé si son amigos de ellos o qué hay en eso, no me van a presionar. Llevo 60 años en el fútbol. Conozco a la hinchada del Medellín y a la gente que quiere al equipo y que quiere que gane. Yo no canjeo mi autoridad. Busco el beneficio del club y si beneficiamos al club y nos va bien, todos vamos a usufructuar esos beneficios. Si no, nadie los va a usufructuar. Ni ellos, ni nosotros. Nadie. La hinchada que me grite lo que quiera. No tengo problema. ¿No tienen una receta que me den para ganar?”

La rueda de prensa de Comesaña en Envigado (Dimayor)