Independiente Medellín solo ganó un partido en 4 fechas del grupo, pero lograr el triunfo en los últimos dos podría llevarlo a ganar al grupo. ¡Así es!

Es que el equipo que dirige Julio Comesaña no es el único irregular en el grupo. ¡Son todos! Se han dado muchos empates. Todavía ninguno se despegó en el liderato. Y por el resultado entre Guaireña e Internacional de la Fecha 4, los dos pueden ser superados por Independiente Medellín en el partido directo que tendrá en las Fechas 5 y 6. Si es que hace eso, tendrá la posibilidad de avanzar siempre y cuando 9 de octubre no haga lo mismo o si lo hace, no por mayor cantidad de goles que el DIM.

Posiciones del Grupo E en la Sudamericana 2022

1- Guaireña: 6 puntos y +1 en la diferencia de gol.

2- Internacional: 6 puntos y +1 en la diferencia de gol.

3- Independiente Medellín: 4 puntos y -1 en la diferencia de gol.

4- 9 de octubre: 4 puntos y -1 en la diferencia de gol.

Los partidos que le quedan a Independiente Medellín en la Sudamericana

Fecha 5: visita a Internacional en territorio brasilero. Será el 17 de mayo (5:15 p.m., hora en Colombia).

Fecha 6: de local ante Guaireña el 24 de mayo (7:30 p.m., hora en Colombia).

Ganarle a los dos rivales en esos partidos le permitirá a Independiente Medellín superarlos a ambos en la tabla de posiciones en la última fecha. Quedaría pendiente de saber qué resultados obtiene 9 de octubre. Con ese rival ya no tiene más enfrentamientos y a esta altura están igualados en puntos y diferencia de gol. Para superarlo en caso que los dos ganen sus dos partidos, deberá tener ventaja en ese último ítem.