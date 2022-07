Novedad con Larry Angulo en los entrenamientos del DIM

Luego de jugar cedido a préstamo en La Equidad y América de Cali, Larry Angulo se presentó en la pretemporada de Independiente Medellín, pero…

Este jueves hubo práctica abierta para la prensa en el Poderoso. Y lo que se pudo ver respecto al mediocampista es que, curiosamente, ya no está. Ya no hace parte de los entrenamientos que dirige David González y por eso queda abierta la expectativa. ¿Ha quedado descartado para el plantel del DIM en el 2022-2? Es una situación que no ha sido oficializada por el club.

Lo último de David González sobre Larry Angulo

Tras la primera semana de pretemporada, fue uno de los temas a los que respondió el DT: “Se presentó a entrenamientos. Es un jugador que evaluaremos, y miraremos cuáles son sus intenciones. Él también tendrá intenciones de ir al exterior o estar en otro lugar. Será algo que se aclarará en los siguientes días. Mientras tanto sigue entrenando con el grupo”, respondió el DT.

Pasaron algunos días y al menos este jueves ya no estuvo. Es un jugador del registro del DIM pero que no ha contado para el club en las recientes campañas. Las decisiones con él han pasado por la posibilidad de irse cedido. Estuvo como rival en un par de equipos de la Liga BetPlay y ahora podría incluso ir al exterior. Es algo que se evalúa. En breve se tendrán novedades.