Aunque Independiente Medellín todavía tiene alguna posibilidad de ir a la final, el DT Julio Comesaña habló de esa forma acerca de ella.

El DIM dejó pasar la posibilidad de tener la primera opción de ir a la final. Podía dejar a Deportes Tolima detrás suyo en la tabla a falta de una jornada, enfrentando a un rival directo en Bogotá. Ya no la tiene. Ahora debe ganar ese último juego y esperar que Deportes Tolima pierda en condición de local (ante Envigado). ¿Es posible?

Palabras de Comesaña sobre la opción que le queda al DIM

“Más allá de que todavía tenemos alguna posibilidad, no me gusta estar en el fútbol pensando en los milagros. Acepto que pueden ocurrir cosas. Vamos a ir al último partido con intención de lucharlo hasta el final, pero no tengo sueños de ese tipo de estar esperanzado. Si se da, magnífico”.

La rueda de prensa de Julio Comesaña (Dimayor)