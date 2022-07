Monsalve, toda la vida en el DIM: ¡También fue recogebolas!

Todo por el amor al DIM. Miguel Monsalve hace parte del club desde que tenía 4 años. Pasó por todas las categorías y para estar cerca de los profesionales, también fue recogebolas.

Sucedió principalmente entre el 2019 y el 2020. Ya estaba consolidado como una de las grandes figuras de las categorías inferiores. Poco a poco lo iban acercando al cuadro principal. ¡Es que desde los 13 años tuvo entrenamientos con ellos! Y para ambientarse con lo que son los partidos en el Atanasio, en varias ocasiones cumplió la labor de recogebolas en el escenario en el que Independiente Medellín hace las veces de local.

La experiencia de Miguel Monsalve como recogebolas en el Atanasio

En entrevista con El Rincón del Deporte en mayo de 2020 la contó: “Lo hago desde muy pequeño. Ha sido una experiencia muy bonita para mí, porque veo a los jugadores que admiro. Es emocionante tener la posibilidad de verlos cerca en el estadio, compartir con ellos de cierta forma. Me gusta ir al estadio y estar en primera fila desde la cancha”.

Varias veces se le vio allí, atento a los partidos e incluso sentándose en el banquillo del Poderoso. Tras su gol con el equipo profesional en la Copa BetPlay, en Twitter se recordó una fotografía del año 2019 de esos momentos. A Miguel Monsalve se le ve cumpliendo la labor, al mismo tiempo que hacía parte de los equipos juveniles de Independiente Medellín.

Para ese momento, ya contaba con entrenamientos a nivel profesional. A los 13 años empezó a tenerlos. “Los entrenamientos con el primer equipo también han sido muy buenos. He entrenado con jugadores como Andrés Ricaurte, Juan Fernando Quintero, Mao Molina. Yo no me imaginaba eso y no tiene comparación”, relató en su momento.

Hoy en día hace parte del equipo profesional junto al primero de ellos. Compartieron en cancha durante el partido de la Copa BetPlay en Ibagué en el que Miguel Monsalve marcó su primer gol profesional. Sobre él en esa entrevista dijo: “Tengo una relación cercana con Ricaurte. Siempre me ha aconsejado, me dice dónde ubicarme en la cancha para sacar más provecho de mis capacidades. Yo siento ganas de jugar con él y él de jugar conmigo. El cariño es mutuo”. Empezó a hacerlo y de qué forma.